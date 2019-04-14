Lilly Becker'ın dalgalarla imtihanı

Ünlü Alman tenisçi Boris Becker'in eski eşi Lilly Becker şu sıralar Miami'de tatil yapıyor. Ünlü isim geçtiğimiz gün plajda görüntülendi.

Dalgalara rağmen denize girmede ısrarlı olan Becker zor anlar yaşadı. Dalgaların kurbanı olan Becker'in bikini üstünden kaydı ve göğüsleri ortaya çıktı.

Örgü bikini üstünü toparlayan Becker denizden çıktı ve uzun süre plajın tadını çıkarmaya devam etti.

Becker ayrılığın ardından zor zamanlar yaşamış ve "“An itibariyle Boris Becker ile Lilly Becker artık dost değiller. Çünkü o bana ölçüsüz hayal kırıklığı yaşattı. En kötüsü de her şey kamuoyunun önünde oldu" demişti.



