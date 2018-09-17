Lily Allen'dan olay itiraf: Uçak tuvaletinde seviştik

Yayınlanacak olan kitabıyla tüm dünyada magazin basınının gündeminde kendine yer bulan şarkıcı Lily Allen'dan yine bomba açıklamalar geldi.

Lily Allen'dan olay itiraf

1 / 14 Allen, önceki hafta hayatını anlattığı kitabından bazı parçaları İngiliz basınıyla paylaşmıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

2 / 14 HAYAT KADINLARIYLA YATMIŞTI Allen, “O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum” açıklamasında bulunmuştu. Güzel şarkıcı bu kez de dünyaca ünlü Britrock grubu Oasis'in solisti Liam Gallagher ile ilgili itiraflarda bulundu.

3 / 14 ''TUVALETTE SEVİŞTİK' Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali'nde konser vermek için Japonya'ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

4 / 14 My Thoughts Exactly adlı otobiyografisinde, Liam ile uçakta yakınlaştıklarını, birlikte alkol alıp uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini detaylı bir şekilde anlattı.

5 / 14 Liam Gallagher o sıralarda All Saints grubu solistlerinden Nicole Appleton ile evliydi.

6 / 14 Lily ise Liam'ın o sırada evli olduğunu bilmediğini ve bunu çiftin evlilği bitene kadar sır olarak sakladıklarını söyledi.

7 / 14 Lily, uçak Tokyo'ya iniş yaptıktan sonra, Liam'ın otel odasına gittiklerini sözlerine ekledi.

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