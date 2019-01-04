Lima Grubu'ndan Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

BOGOTA (AA) - Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıkladı ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yaptı.

Grubun, Meksika dışındaki üyeleri Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve ev sahibi Peru'nun dışişleri bakanlarının katıldığı "Venezuela" konulu toplantı başkent Lima'da düzenlendi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri yüzde 68'le kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 10 Ocak'ta başlayacak yeni görevini tanımayacaklarını duyurdu.

Popolizio, Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığı seçimlerin, "şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda" ve tam siyasi katılımla gerçekleşmediğinin altını çizerek, Maduro'ya, yetkilerini, ülkede "yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar" çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'e devretmesi çağrısı yaptı.