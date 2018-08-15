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Limak Çevre Timi, Yalova'yı temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:10 | Son Güncelleme

LİMAK Enerji Çevre Timi, Yalova Çınarcık’ta bulunan Hasan Baba Piknik alanının çevresini temizleyerek, vatandaşların piknik yaptığı alanı doğal görünümüne kavuşturdu.

Limak Çevre Timi, Yalova'yı temizledi

BURSA, (DHA)- LİMAK Enerji Çevre Timi, Yalova Çınarcık’ta bulunan Hasan Baba Piknik alanının çevresini temizleyerek, vatandaşların piknik yaptığı alanı doğal görünümüne kavuşturdu.
Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 'Hayatı aydınlatıyor, doğayı koruyoruz' sloganıyla yola çıkan çevre timi, Bursa'nın Mudanya ilçe merkezi ve Kumyaka Mahallesi'nin yanı sıra Küreklidere Şelalesii'nde gerçekleştirdiği temizleme çalışmalarından sonra bu kezde hizmet verdikleri Yalova’nın Çınarcık İlçesi'nde benzer çalışma yaptı. Hasan Baba piknik alanının çevresini estetik bir görünüme kavuşturan çevre timi üyeleri, vatandaşların sağlıklı bir ortamda piknik yapmalarına zemin oluştururken; 'doğal miraslarımızı korumalıyız' mesajı verdi.
Ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli olduğunu belirten çevre timi üyeleri, "Her bir birey çevrenin temiz kalmasına katkı sağlamalı, biz çevre timi olarak hep birlikte bir duyarlılık örneği gösterdik. Her birimiz doğanın birer parçasıyız. Doğaya verilen her zararın, dolaylı olarak bizlere de zararı var ve bu bilinçle hareket etmeliyiz” dedi. Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj,gıda ve kağıt gibi atıkları toplayan çevre timi, örnek teşkil edecek projelerine devam edecek.
DOĞA DOSTU ŞİRKET
Çevreci projeleriyle dikkatç eken Limak Enerji, oluşturudğu çevre timinin yanı sıra, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık yaratıyor.

FOTOĞRAFLI

Limak Çevre Timi, Yalova'yı temizledi

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