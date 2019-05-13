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Limak Cimentos'tan kasırganın vurduğu Mozambik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Limak Çimento Grubu’nun Mozambik’te bulunan fabrikası Limak Cimentos, 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiği Kasırga felaketi nedeniyle temel ihtiyaçların karşılanması için ailelere dağıtılmak üzere Mozembik’e 2 tır yardım paketi gönderdi -Limak Cimentos Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar: - "Bölgeye felaketzedelerin ilk olarak ihtiyacı olan yiyecek ve hijyen malzemelerini temin etmek üzere 2 tır yardım malzemesi gönderdik"

İSTANBUL (AA) - Limak Çimento Grubu’nun Mozambik’te bulunan fabrikası Limak Cimentos, Mozambik’te yaşanan kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım eli uzattı.

Limak açıklamasına göre, Güney Afrika ülkelerinden Mozambik’te yaşanan IDAI Kasırgası sonrası, Limak Çimento Grubu’nun Afrika’daki fabrikası Limak Mozambik’ten destek geldi. 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiği felakette Limak Mozambik, temel ihtiyaçların karşılanması için ailelere dağıtılmak üzere 2 tır yardım paketi gönderdi.

Yaklaşık 40 tonluk temizlik ve yiyecek malzemesinin bulunduğu ve bir ailenin yaklaşık 15 günlük ihtiyacını karşılayabilecek yiyecek malzemesinin bulunduğu tırlar, yardımları ailelere ulaştırmak üzere Mozambik'in Beira’a kentine gitti.

Limak Cimentos Mozambik fabrikasında yardım malzemeleri için düzenlenen teslim töreni Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan’ın katılımıyla gerçekleşti.

- "Yardımların felaketten etkilenen insanlara katkıda bulunmasını umuyoruz"

Limak Cimentos Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar, ihtiyacın olduğu her yerde tüm dünya halklarının tek yürek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Limak olarak, Mozambik’te yaklaşık 3 seneden bu yana operasyondayız. Burada sadece iş yapmak için değil, bununla birlikte sevinçleri ve acıları birlikte yaşamak, Mozambik sanayisini tecrübelerimizle ileri taşımak, sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime katkı sağlamak gibi misyonlarımız da bulunuyor. Beira’da yaşanan felaketin hemen ardından biz de çalışmalara başladık.

Bölgeye felaketzedelerin ilk olarak ihtiyacı olan yiyecek ve hijyen malzemelerini temin etmek üzere 2 tır yardım malzemesi gönderdik. Umuyoruz ki gönderilen bu yardımlar bölgede felaketten etkilenen insanlara katkıda bulunur."

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Limak Limak Çimento Grubu mozambik

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