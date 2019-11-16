HABER

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Limak Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanan ve bu yıl ilk kez kutlanan Enerji Çalışanları Haftasını ekibi ile birlikte kutladı.Enerji Çalışanları Haftası kapsamında müşteri işlem merkezlerini ziyaret eden ve çalışanlarına kıdem ödülleri takdim eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji sektöründe 470 binin üzerinde çalışan bulunduğuna dikkat çekti.

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı

Limak Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanan ve bu yıl ilk kez kutlanan Enerji Çalışanları Haftasını ekibi ile birlikte kutladı.
Enerji Çalışanları Haftası kapsamında müşteri işlem merkezlerini ziyaret eden ve çalışanlarına kıdem ödülleri takdim eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji sektöründe 470 binin üzerinde çalışan bulunduğuna dikkat çekti. Sözlerine, “Limak Enerji olarak, 4 şehirde yaklaşık 100 işlem merkezimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu hafta bizlere, aslında en zorlu sektörlerden birisi olan enerji sektörü çalışanlarının hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan enerji tedariki için ne kadar hayati bir misyona sahip olduğunu da gösteriyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet verdiğimiz 3 milyon müşterimizin istek ve taleplerini gece-gündüz demeden karşılayan çalışanlarımız, güne masalarındaki sürprizle başladılar. Haftanın devamında ise hem sektöre hem de şirketimize yıllarca hizmet veren değerli çalışanlarımızın iş yıl dönümlerini kutladık. Şehrin en uzak noktalarında kesintisiz enerji için, hizmeti müşterilerimizin ayağına götüren çalışanlarımızın ve tüm enerji sektörü çalışanlarının Enerji Çalışanları Haftasını kutluyorum.” dedi.

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladıLimak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı
Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladıLimak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.