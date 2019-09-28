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Limak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

LİMAK Enerji bünyesinde oluşturulan ve yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuran Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, İskenderunlular ile buluştu.

Limak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafeti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN- Hatay, (DHA)- LİMAK Enerji bünyesinde oluşturulan ve yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuran Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, İskenderunlular ile buluştu.
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu’nun konserine Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet keskin ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, İskenderun Engellilerspor kulübü Başkanı Suat Atasever ile İskenderun engeliler Basketbol takımı sporcuları ve davetliler katıldı.
Limak Port ve Limak enerjinin organize ettiği müzik akşamında birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Limak Port İskenderun Genel Müdür Gündüz Arısoy, topluma dokunma ile başlayan ve bir iyilik hareketi olan Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu geleneksel hale geldi. Bugün hem güzel bir müzik dinleyelim, kulaklarımızın pasını atalım, hem de engeliler basketbol kulübümüze destek olalım istedik" diye konuştu.
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren koro, 7'si engelli 20 kişiden oluşuyor.

FOTOĞRAFLI

Limak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafetiLimak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafetiLimak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafetiLimak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafeti

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