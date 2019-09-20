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Limak Enerji’den YASKİ’nin iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş.

Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, YASKİ’nin ödenmemiş 1 milyon 650 bin TL’lik fatura borcunun bulunduğuna işaret edildi.
Şirket, buna rağmen Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli bir tutum gösterildiğini, diyalog kanallarının açık olduğunu belirtti.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Anonim Şirketi, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) tarafından ileri sürülen “borca yönelik elektrik kesintisi” iddialarını cevaplandırdı.
Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, YASKİ ile bölgenin görevli elektrik tedarik şirketi olan Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. arasında yaklaşık olarak 4 yıldır süren, ödenmeyen/gecikmeli ödenen enerji faturaları hususunda sorun yaşandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, kurum yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmeler ve yazışmalara rağmen YASKİ tarafından son 6 aydır herhangi bir ödeme planı sunulmadığı aktarıldı. Buna ilişkin 16 Eylül tarihinde başta YASKİ ve üye belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına yazı gönderilerek uyarıda bulunulduğunun anımsatıldığı açıklamada, “20 Eylül 2019 tarihine kadar YASKİ ’den veya herhangi bir başka ilgili kurum dan geri dönüş alınamamıştır.” ifadeleri yer aldı.
“Aylık 260 bin TL’lik enerji tüketimi yapılıyor”
YASKİ’nin aylık 260 bin TL’lik enerji tüketimi yaptığını ve 2019 yılı faturaları için 8 aylık dönemde yalnızca 585 bin TL’lik bir ödeme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Şubat 2019 tarihinden bugüne halen 1 milyon 650 bin TL tutarında (gecikme zammı dahil) ödenmemiş fatura borcu bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Limak Enerji’nin Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli bir tutum gösterdiği vurgulanarak, “Yaklaşımımızın halen arkasında olduğumuzu bildirir, YASKİ’nin atacağı olumlu adımlara aynı karşılığı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz.” denildi.

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