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Limak Enerji’ye engelsiz bilişim ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları ile öncü olan Limak Enerji, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek hizmete aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi ile ödüle lâyık görüldü.Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Engelsiz Bilişim Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Limak Enerji’ye engelsiz bilişim ödülü

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları ile öncü olan Limak Enerji, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek hizmete aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi ile ödüle lâyık görüldü.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Engelsiz Bilişim Ödülleri’ sahiplerini buldu. Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine çeşitli kategorilerde verilen ödüllerde, Limak Enerji tarafından devreye alınan İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi ödüllendirildi. Şirketin ödülü Genel Müdür Ali Erman Aytac’a takdim edilirken, projenin sektöründe ilk ve öncü olduğu vurgulandı. Şirketten yapılan açıklamada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edileceği belirtildi.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Kurum olarak, toplumun her kesimini kapsayacak ve toplumda fırsat eşitliği sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başlarına yerine getirebilmeleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için zorunluluklardan biri. OECD ve Avrupa Birliği verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engellilerden oluşuyor. Dünyada 1 milyar engelli birey yaşıyor. Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli sayımız 9 milyon. Bu rakam nüfusumuzun yüzde 13’üne tekabül ediyor. Bu nüfusun yaklaşık 2 milyonunu ise işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu fertlerimiz maalesef bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma anlamında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm kategorilerdeki engelleri ortadan kaldırmak için bu projeyi devreye aldık. Projemiz, engellilerin meselelerine farkındalık oluşturması ve bilgiye erişimlerine yönelik çözüm sunması sebebiyle oldukça değerli. Aldığımız ödül ise bir gün değil, her gün engelli vatandaşların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşündüğümüz ve adımlarımızı bu yönde attığımız bir sürecin yansıması. Bu ödül ile toplumsal farkındalığa işaret ediyor, diğer şirketlere örnek teşkil etmeyi hedefliyoruz. Engellilerin sosyal hayatlarına katkıda bulunan projelerin daha da artmasını umut ediyoruz” dedi.
İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi’nden yararlanmak isteyen Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşlar 0555 0 646 646 numaralı hattı arayarak işlemlerini işaret dili ile yapabiliyor, bütün abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına cevap alabiliyorlar. Şirket uzunca bir süredir faal olan Online İşlem Merkezi ve e-Devlet üzerinden, ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerin de hizmet almasını kolaylaştırıyor.

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