Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum'da sahne aldı

Limak Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Sanat yönetmenliğini tenor Murat Karahan'ın yaptığı Limak Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatro'da Zeki Müren'in "Şimdi Uzaklardasın", "Elveda Gençliğim", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, gecede yaptığı konuşmada, Zeki Müren için Bodrum'un ayrı bir değeri olduğunu söyledi.

Müren'in Bodrum Kalesi'nde verdiği son konserinde elde ettiği geliri Bodrum Antik Tiyatro'nun restorasyonu için bağışladığına dikkati çeken Özdemir, "Sanat Güneşi"ni Bodrum Antik Tiyatro'da anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir, 2017 yılında kurulan orkestranın ilk konserini Ankara'da verdiğini, daha sonra İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Eskişehir ve Trabzon gibi şehirlerde devam ettiğini kaydetti.

Murat Karahan da kolay olmayan bir işi başardıklarını ve orkestrayı kurduklarını söyledi.

Böyle bir şeyi yapmak için önce cesaret gerektiğini belirten Karahan, "Filarmoni orkestrasına ön ayak olabilmek kolay bir şey değil. Orkestrayı baştan kurup belki de gelebilecek negatif tepkileri göze alıp Türkçe eserleri, Zeki Müren şarkılarını çok sesli seslendirip, üniversal bir düzeyde dünya ve halkımızla buluşturmak gibi cesur bir adım attık." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konseri, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de aralarında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi dinledi.

