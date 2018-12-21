Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Yusuf Yalçın’ın aranjörlüğünde “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” konser serisiyle bir yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanında 20 bin sanatseverle buluştu. “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız”, “Veda Busesi”, “Senede Bir Gün” gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.

"Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz"

Projenin mimarı olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir albüm ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu topraklarda yetişmiş ve bu toprakları ileriye taşıyan değerlerimizi halkımızla buluşturmak amacıyla 2017 yılında kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestrası ile en büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirmiş olduk. Türk müziğine özgün katkılarıyla Zeki Müren, sadece müzikal hafızamızı değil, kültürel hafızamızı da sorgulatan; bu topraklarda yüzyıllarca bir arada yaşamış farklı kültürlerin arasından bizlere seslenen ve coğrafyamızın çok kültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden de bir tanesi.Bu sebeple Limak Filarmoni Orkestrası olarak çıktığımız müzik yolculuğunun ilk durağında bizlere Zeki Müren’in eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadık; anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.

"Proje ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi"

Uzun bir maratonun sonunda beklenen albüm ile müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten ünlü tenor Murat Karahan, ‘’Limak Filarmoni Orkestrası’nı kurarken Anadolumuzun dünyada belki başka hiçbir topluma nasip olmayacak zenginlikteki melodik çeşitliliğini; yerel dokularına sadık kalıp, doğru evrensel unsurlarla işleyip icra ederek, hem halkımızı çok sesli müzik ile buluşturmak, hem de yerel, öz müziğimizi en üst seviyede dünya müzik platformuna taşımanın hayalini kurmuştuk. Bu hayalin ilk adımı, Zeki Müren Şarkıları Konseri serisiydi. Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi.