Limak Vakfı'nın engelli çocuklar için yaptığı okul açıldı

İSTANBUL (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Okulumuz, ülkemizde özel eğitim kurumları içerisinde ilk, orta, lise seviyelerini bir arada barındıranların en büyüğü. 5 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'de bir ilk." dedi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, "2016 yılında kaybettiğimiz eşim rahmetli Gülseren Özdemir'in ismine, hatırasına, gelecek idealine yakışır bu okulu, eğitim sistemimize armağan etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." bilgisini verdi.

Özdemir, engelli çocukların toplumda eşit fırsatlara sahip bireyler olmasının en büyük arzuları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla çocuklarımızı kucaklayacak, her türlü teknik donanımı bünyesinde barındıran bu okul ile onları desteklemek ve gelecek yıllarda başarılarını kutlamak, bizlere sonsuz bir mutluluk yaşatıyor. Okulumuz, ülkemizde özel eğitim kurumları içerisinde ilk, orta, lise seviyelerini bir arada barındıranların en büyüğü. 5 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'de bir ilk."