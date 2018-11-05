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Limak Vakfı'nın engelli çocuklar için yaptığı okul açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: - "Okulumuz, ülkemizde özel eğitim kurumları içerisinde ilk, orta, lise seviyelerini bir arada barındıranların en büyüğü. 5 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'de bir ilk"

İSTANBUL (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Okulumuz, ülkemizde özel eğitim kurumları içerisinde ilk, orta, lise seviyelerini bir arada barındıranların en büyüğü. 5 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'de bir ilk." dedi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, "2016 yılında kaybettiğimiz eşim rahmetli Gülseren Özdemir'in ismine, hatırasına, gelecek idealine yakışır bu okulu, eğitim sistemimize armağan etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." bilgisini verdi.

Özdemir, engelli çocukların toplumda eşit fırsatlara sahip bireyler olmasının en büyük arzuları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla çocuklarımızı kucaklayacak, her türlü teknik donanımı bünyesinde barındıran bu okul ile onları desteklemek ve gelecek yıllarda başarılarını kutlamak, bizlere sonsuz bir mutluluk yaşatıyor. Okulumuz, ülkemizde özel eğitim kurumları içerisinde ilk, orta, lise seviyelerini bir arada barındıranların en büyüğü. 5 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'de bir ilk."

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- Toplam 300 öğrenci kapasitesine sahip

Verilen bilgiye göre, özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim verilecek olması.

Okulun bir diğer amacı da engelli çocuklara eğitim verebilecek donanıma sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları olacak. Bu amaçla okul bünyesinde özel bölümler ve sınıflarda stajyer öğretmenler için bağımsız gözlem odaları oluşturuldu.

Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı ve güvenlikleri için binanın dış hatları yuvarlak olarak inşa edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşan okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor.

Ayrıca kütüphane/bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri var.

Geçen yıl Limak Vakfı ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında yapımı kısa sürede tamamlanan ve eğitime açılan okul, engelli çocuklar için büyük bir ihtiyacı giderecek. Toplam 27 derslikten oluşan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, toplam 300 öğrenci kapasitesine sahip. Okulda, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler, orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ve birden fazla engeli olan (zihinsel ve bedensel) öğrenciler eğitim ve öğretim görebilecek.

Öte yandan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, dünyanın önde gelen gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirildiği European Property Awards’ta (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) "En İyi Kamu Hizmet Binası" ödülüne layık görüldü. Ödüllü proje, Mimar/Mühendis Durul Kuşdemir tarafından tasarlanırken European Property Awards, gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirilmesinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak sayılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Limak Holding nihat özdemir

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