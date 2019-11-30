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Limak’ın Yeşil Dönüşüm Ormanları şimdi de Bursa’da kök salacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Limak Enerji’nin fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması ve tüketilen kağıt miktarını dengelemek için başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi, Çanakkale’nin ardından şimdi de Bursa’da kök salacak.Limak Enerji tarafından 2018 yılı içerisinde Çanakkale’de 1000 ağaç dikimi gerçekleştirilmişti.

Limak Enerji’nin fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması ve tüketilen kağıt miktarını dengelemek için başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi, Çanakkale’nin ardından şimdi de Bursa’da kök salacak.
Limak Enerji tarafından 2018 yılı içerisinde Çanakkale’de 1000 ağaç dikimi gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında hizmet verilen toplam 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulması hedeflenen orman projesine Bursa etabı ile devam ediliyor.
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 bin ağaç ve 200 ton kağıdın doğaya geri dönmesini sağlanacak.Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton Co2 salınımının önüne geçilecek.
Limak Enerji Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa etabı için Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu K6 Gemlik Serbest Bölge Gişeleri mevkinde yapılan törenle dikilen fidanlar gelecek için umut oldular. Törende, Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yanı sıra Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın ve Limak Enerji çalışanları da hazır bulundu.
Törende görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç sürdürülebilir işletme modelinde çevre ile dost süreçlerin önemine dikkat çekerek, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini belirtti. Çevre bilincinin kurum kültürünün bir parçası olduğuna da dikkat çeken Aytaç, Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesinin yanı sıra kurum çalışanlarından oluşan Limak Enerji Çevre Timi ile de çevre alanında sosyal projelere devam ettiklerini hatırlattı.
Aytac’ın ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “Limak Enerji, kendi yaptıkları iş aracılığıyla, doğadan ne alıyoruz ve doğadan aldıklarımızı nasıl geriye kazandırabiliriz odaklı bu projeyi hayata geçirdiler. Küresel ısınma halihazırda bütün dünyanın odaklandığı, kendisini bu konuda geliştirmeye çalıştığı, her türlü kaynağın kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapılmaya başlandığı yeni bir süreci hayatımıza kazandırdı. Ormanlarımızın hızla azalması, doğanın karbondioksit salınımında geri dönülmez bir noktaya doğru evrilmesi, bizden sonra gelecek nesiller için çok ciddi sorunlar ortaya çıkartacak. Bu proje bunu engellemek adına bir adımdır, bu vesileyle Limak Enerji’ye teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.
Ayrıca törende Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Limak Enerji Uludağ Elektrik Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın ve Limak Enerji çalışanları da hazır bulundu.

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