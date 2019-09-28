BİTLİS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Eğitimler, çözümsüz görülen sıkıntıların çözülmesini sağladığı gibi bölgelerimizdeki değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor." dedi.

Dursun, Bitlis'in Tatvan ilçesi Polis Kampı'nda bakanlıkları tarafından "Çatışma Yönetimi" başlığı altında düzenlenen ve 18 liman başkanının katıldığı "Liman Başkanları Eğitim Programı"nı ziyaret etti.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimleri zaman zaman farklı yerlerde düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlerle birimlerinin motivasyonunu artırmayı ve yaşanan sıkıntıları paylaşarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Dursun, eğitim sonrası öğreticilerin değerlendirmeleri sonucu çıktılar alınarak, eksiklikler veya yapılması gereken işlerin belirleneceğini anlattı.

Liman başkanlıklarının otoriteleri anlamına geldiğini vurgulayan Dursun, şunları kaydetti:

"Çünkü her türlü iş ve işleyişin rahatlıkla yürütüleceği yerlerdir. Yerinde sıkıntı ve çözümü gören teklifleriyle çok farklı, güzel mevzuatlarda da değişiklikler yaptık. Son bir yıl içinde denizcilik ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, yapılanları biraz daha taçlandırdı. Bu eğitimler, çözümsüz görülen sıkıntıların çözülmesini sağladığı gibi bölgelerimizdeki değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor. İnşallah hem Tatvan hem Bitlis hem de ülkemiz için güzel olur."