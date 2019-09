Limana gelen carettalara yoğun ilgi

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda, tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, limana gelenlerin ilgi odağı oldu.

Çayağzı Limanı'ndan her gün yüzlerce turist, yat turlarıyla koyları geziyor. Limana tur için gelenler bu kez caretta caretta kaplumbağalarıyla karşılaştı. Teknelerin yanına kadar yaklaşan iki kaplumbağa, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yat sahiplerinin karpuz ve kavun kabuğuyla beslediği kaplumbağalar, uzun süre teknelerin arasında dolaşıyor. Tatilciler, atılan karpuz ve kavun kabuklarıyla beslenen kaplumbağaları izliyor, cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekip görüntülüyor.

Carettaları her gün besleyen yat kaptanlarından Yusuf İbrikçi, Çayağzı Limanı'na her gün farklı zamanlarda onlarca caretta carettanın beslenmek için geldiğini söyledi. Carettaların limanda yoğun ilgi gördüğünü belirten İbrikçi, "Turizme önemli derecede renk katıyorlar. Karpuz ve kavun kabuğuyla besliyoruz. Mavi yengeç kabuklarını da veriyoruz" dedi. Yat kaptanı Ertuğrul Çil ise "Demre Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağaları ile dost olduk. Onlara her gün yiyecek veriyoruz. İkisine 'Şakir' ve 'Rıfkı' isimlerini verdik. Gelen turistler onları ilgiyle izliyor" diye konuştu.