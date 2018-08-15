Limanda çalışan Yunus, forkliftin altında kalarak öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir limanda çalışan Yunus Temel (19) forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Hereke'de bulunan bir limanda meydana geldi. Yük nakleden forkliftin altında kalan Yunus Temel ağır yaralandı. Limana gelen itfaiye ekibi Yunus Temel'i aracın altından çıkardı. Kalbi duran Yunus Temel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum