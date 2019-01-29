Limanda demirli tekne, fırtınada beton rıhtıma çarptı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, limana demirli olan, ABD bayraklı, 14 metre uzunluğundaki 'Anouk' adlı fiber teknenin kıç tarafı, fırtınada beton rıhtıma çarparak, hasar gördü.

Datça'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bu sabah saatteki hızı, 70 kilometreye kadar çıktı. Datça Belediye Limanı'na demirli olan, ABD bayraklı, 14 metre uzunluğundaki 'Anouk' adlı fiber teknenin kıç tarafı, fırtına yüzünden beton rıhtıma çarparak, hasara yol açtı. Beton rıhtım da hasar görürken, diğer teknelerin sahipleri ise kısa süreli panik yaşadı. Hasar gören teknenin sahibi limanda olmayınca çevrede bulunan denizcilerden Hasan Çıplak (36) ile arkadaşları, yardıma koştu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ile limandaki denizciler, teknenin tekrar rıhtıma çarpmaması için çalışma başlattı. Hasan Çıplak, "1968 yılında yapılan balıkçı barınağı ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Datça Belediye Limanı'ndaki mendireğin uzatılmasını istiyoruz. Özellikle misafir tekneleri bu tür rüzgarlı havalarda zarar görüyor" dedi.

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