HABER

Limanda drone yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda yapılan yarışmaya 10 drone pilotu katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneğince Tekirdağ'da düzenlenen yarışmada, 10 drone pilotu gösteri sundu.

Asyaport Limanı'nda düzenlenen yarışmada drone pilotları, konteynırlardan oluşturulan pistte gösteri yaptı, ardından yarıştı.

Dernek başkanı Sait Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir limanda drone yarışının düzenlendiğini söyledi.

Dronelerin çok yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu anlatan Kervancı, "Saatte 150-200 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Burada çok güzel engeller ve devasa büyük bir gemi var. Onun üzerinde de birkaç uçuş sergileyeceğiz." dedi.

Dernek üyesi Bahadır Sabaş da bu yıl Türkiye ve Dünya şampiyonalarının yapıldığını belirterek, "Bu sporun yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Daha önce limanlarda bir drone yarışı yapılmadı. Dernek olarak ilkleri başarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yarışlara katılan 11 yaşındaki milli sporcu Batu Erilkun da 2 yıldır drone kullandığını aktararak, "İlk olarak küçük dronelerle ilgilendim. Daha sonra yarış droneleriyle tanıştım. Sonra yarışlara katılmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Asyaport Limanı Operasyon Müdürü Hüseyin Karaca ise limanda drone pilotlarını ağırladıklarını ve çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Tokat'ta tarihi yapılar restore ediliyorTokat'ta tarihi yapılar restore ediliyor
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (3)Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone Tekirdağ Yarış

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.