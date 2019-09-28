Limanda drone yarışı

TEKİRDAĞ (AA) - Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneğince Tekirdağ'da düzenlenen yarışmada, 10 drone pilotu gösteri sundu.

Asyaport Limanı'nda düzenlenen yarışmada drone pilotları, konteynırlardan oluşturulan pistte gösteri yaptı, ardından yarıştı.

Dernek başkanı Sait Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir limanda drone yarışının düzenlendiğini söyledi.

Dronelerin çok yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu anlatan Kervancı, "Saatte 150-200 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Burada çok güzel engeller ve devasa büyük bir gemi var. Onun üzerinde de birkaç uçuş sergileyeceğiz." dedi.

Dernek üyesi Bahadır Sabaş da bu yıl Türkiye ve Dünya şampiyonalarının yapıldığını belirterek, "Bu sporun yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Daha önce limanlarda bir drone yarışı yapılmadı. Dernek olarak ilkleri başarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yarışlara katılan 11 yaşındaki milli sporcu Batu Erilkun da 2 yıldır drone kullandığını aktararak, "İlk olarak küçük dronelerle ilgilendim. Daha sonra yarış droneleriyle tanıştım. Sonra yarışlara katılmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Asyaport Limanı Operasyon Müdürü Hüseyin Karaca ise limanda drone pilotlarını ağırladıklarını ve çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

