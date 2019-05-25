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Limanda meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan limanda meydana gelen iş kazasında borular ile gemi arasına sıkışan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Karasu Limanı’nda yük bindirme sırasında meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan limanda meydana gelen iş kazasında borular ile gemi arasına sıkışan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Limanı’nda yük bindirme sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan gemiye yüklenmek istenen büyük boyutlardaki boruların yüklenmesi esnasında meydana gelen kazada, Hüseyin Özcan, borular ile gemi arasında sıkışarak ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan, buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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