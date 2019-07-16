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Limanda trol teknelerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 22:50 | Son Güncelleme

Limanda trol teknelerine tepki

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde limanında yerel balıkçılar ve vatandaşlar limana girmek isteyen trol teknelerine tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, çeşitli illerden Saros Körfezi'ne avlanmak için gelen trol tekneleri Enez Limanı'na giriş yapmak istedi.

Limandaki yerel balıkçılar ve vatandaşlar toplanarak trol teknelerin girişine tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis ekipleri limanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve emniyet yetkilileri sahil güvenlik botuna binerek limana yarım mil uzakta bekleyen trol teknelerinin yanına gitti.

Burada balıkçılarla kısa süren görüşmenin ardından trol tekneleri tepkiler üzerine limana girmekten vazgeçti.

Başkan Günenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, trol tekneleri sahipleriyle görüşmesinin ardından şimdilik geçici bir çözüm bulduklarını belirtti.

Bu durumun kendilerini artık aştığını, konunun bakanlık boyutunda çözülmesi gerektiğini anlatan Günenç, "Trollerin hepsi geri döndü, hepimize yakışır bir şekilde buradan kavgasız gürültüsüz ayrılalım. Bu trol hikayesi bugün kapanmıştır, ilerleyen zamanda ne çıkar bilmiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından limanda bekleyen balıkçı ve vatandaşlar olaysız şekilde ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı tekne trol

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