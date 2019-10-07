HABER

Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

BARTIN'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi. Olayda vinç operatörü yaralandı.

Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi. Olayda vinç operatörü yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi. Vincin geminin üzerine devrildiğini gören gemiciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı. Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralıLimanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandıAyvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
(Özel) Kurtköy’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada(Özel) Kurtköy’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.