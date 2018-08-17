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Limandaki çalışma sırasında vincin halatı böyle koptu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Limandaki çalışma sırasında vincin halatı böyle koptu

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Novorossiysk'te gemi boşaltma işlemi sırasında beklenmedik bir kaza meyadana geldi. Yönlendirilmek istenen vincin halatlarının kopması sonucu büyük bir gürültüyle devrildiği an amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
vinç Rusya liman Novorossiysk

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