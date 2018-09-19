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Limit tanımayan Kate Moss'un kitabının fiyatı dudak uçuklatıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

1990'lı yıllarda Kate Moss ile yolu kesişen ünlü fotoğraçlı Mario Sorrenti, şu günlerde çıkardığı kitapla isminden söz ettiriyor.

Kate Moss'un hiç görülmemiş fotoğraflarının yer aldığı kitabın fiyatı dudak uçuklatıyor.

Kate Moss'u hiç böyle görmediniz!

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Ünlü bir fotoğrafçı olan Mario Sorrenti ve Kate Moss'un yolları 1990'larda kesişti. Moss'un pek çok fotoğrafını çeken Sorrenti, piyasaya çıkardığı 'Kate' adlı kitapla dikkat çekiyor
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Moss'un hiç görülmemiş fotoğraflarının yer aldığı kitap 750 Sterlin...
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Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın habeirine göre, o yıllarda Mario’nun çektiği fotoğrafları Calvin Klein farkediyor ve çok beğeniyor.
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Öyle ki Obsession parfümünün kampanyasında Moss’u tercih ediyor. İşte ünlü model o gün herkes tarafından tanınmaya başlıyor…
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Moss ve Sorrenti’nin aşkı çok büyüktü. Kate Moss’la ilk tanışmasını ve aşkını “Yanında oturduğumu hatırlıyorum. Güzelliğinden kalbim duracaktı. Büyülendim!” diye tarif eden Mario şimdi de çok özel bir kitaba imza attı.
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Phaidon yayınevinden bu ay raflara çıkan ‘Kate’ kitabında, zamanında yaşanmış aşk hikayesine tanıklık ediyorsunuz.
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Hiç yayınlanmamış fotoğrafların yanısıra, bir bakıyorsunuz Kate denizde, bir bakıyorsunuz Moss’u uyuyor, başka karede duş alıyor…
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Özel ve sınırlı sayıda üretilen, kumaş kaplı bir kutuda sunulan ‘Kate’ kitabı genç süper modelin samimi portrelerini içeren çarpıcı bir fotoğraf portföyü.
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Fiyatı ise dudak uçuklatacak türden.
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Tam olarak 750 Sterlin, yani 6 bin 300 TL…
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