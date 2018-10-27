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Limni Gölü'nde kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya muhteşem manzara çıktı.

Selçuk BAŞAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya muhteşem manzara çıktı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü, ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasını ve hafta sonu tatilini fırsat bilerek Limni Gölü Tabiat Parkı'na gelen doğa tutkunları, muhteşem manzarayı fotoğraflama şansı yakaladı. Öte yandan, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan göl ve çevresi gökyüzünden de görüntülendi.

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