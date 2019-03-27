Gümüşhane’de 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda kent kütüphanesinin içindeki 51 yaşındaki limon ağacının dallarına kitaplar asıldı.

İl Halk Kütüphanesi'ndeki programda, 1968 yılında görevliler tarafından binanın içine dikilen ve o tarihten beri sürekli büyüyen devasa limon ağacının dalları çeşit çeşit kitaplarla donatıldı.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kitabın insan hayatında olmazsa olmaz bir yer edinmesi temennisinde bulundu.

Kütüphanelerin insanların kendini geliştirmesi noktasında ve özellikle çocukların gelişimi için çok önemli ve özgün mekanlar olduğunu belirten Taşbilek, şunları söyledi:

"Bu yaşlar şekillenmenin olduğu yaşlar. Anne babalar olarak çocuklarımızı bu yaşta kitap okumaya ne kadar çok yönlendirirsek çocuklarımıza kitabı sevdirir, onu bir aşk haline getirirsek başarıyı yakalarız. Klasik okuryazarlığımız var ama 'duygusal okuryazarlık' dediğimiz, kitaplarla buluşma noktasında hepimizin eksiği var. Bunu çocuk yaşta vermemiz lazım. Yavrularımızı kitabın ruhuyla buluşturduğumuz zaman çocuğun en büyük arkadaşı, en büyük alışkanlığı bu oluyor."

İlkokul öğrencilerinin hafta dolayısıyla gösteri sunduğu etkinlikte, kütüphaneye yeni alınan çocuk kitaplarından oluşan sergi açıldı.

Programa Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve diğer ilgililer de katıldı.

