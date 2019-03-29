Limon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyor

Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi’ne 51 yıl önce dikilen limon ağacı devasa kütüphaneyi sarıp sarmaladı. Türkiye’de başka bir örneği bulunmayan kütüphane ağaç çiçek açtığında limon kokuyor.

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesinde 1966 yılında hizmete sunulan ve o dönemde zemini toprak olan İl Halk Kütüphanesinin içine dikilen limon ağacı, 51 yıl içerisinde büyüyüp binayı sardı.

Türkiye’de kapalı mekanda yetişmiş en büyük limon ağacı olma özelliği taşıyan ve kütüphaneyi de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir bina haline getiren limon ağacı 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor.

Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olmasından dolayı büyüyüp serpilen limon ağacı sıklıkla budanmak zorunda kalırken, tadı greyfurt-limon arasında olan ve normal limondan biraz daha büyük meyve veren ağacın meyve verimi son yıllarda yaşlılığın da etkisiyle azaldı.

Bir polis memurunun evinde saksıda yetiştirirken tayinin çıkması sonucu taşıyamaması nedeniyle kütüphaneye bıraktığı, ardından görevliler tarafından kütüphanenin zemininin toprak olması nedeniyle buraya dikilip bakılan ağaç kütüphaneyle özdeşleşip, figür haline geldi.

Kütüphaneyi kullanan Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Sümeyye Sarı, “Daha önce limon ağacı görmemiştim. Ara ara kütüphaneye geliyorum. Kütüphanede veya bir binanın içerisinde ağaç ta görmedim. Bu limon ağacı farklı bir hava katıyor buraya. Limonların çıktığı dönemlerde kokusunu da alıyoruz” dedi.

Limon ağacının Hakkı isimli bir polis memuru tarafından saksıda kütüphaneye getirildiğini daha sonra görevlilerin kütüphanenin zeminine diktiğini ifade eden Sarı, “Bazı günler sırf bu farklılığı yaşamak için buraya geldiğimiz oluyor” şeklinde konuştu.

Bir diğer üniversite öğrencisi Furkan Karaca ise ilk defa bir binanın içerisinde limon ağacı gördüğünü, ağacın binaya ayrı bir hava ve renk kattığını söyledi. Ağacın çiçek açtığında kütüphaneyi hoş bir kokunun kapladığını kaydeden Karaca, kütüphanenin ortasındaki dev limon ağacını “İlginç ve enteresan bir şey” olarak tanımladı.

Grafik tasarımcı Rüveyda Usta ise Gümüşhane’de görev yapan Hakkı isimli bir polis memurunun saksıda kütüphaneye bıraktığı limon ağacının büyüyünce taşıyamayacağı için tekrar geri almamasının ardından kütüphane görevlilerince şuanki mevcut yerine 1968 yılında diktiğini belirterek, “1966 yılında yapılan kütüphanenin içerisinde bu ağaç büyüyüp gitti. Zaten kütüphanemizde limon ağaçlı kütüphane olarak biliniyor. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de Gümüşhane dışında içerisinde dev limon ağacı olan başka bir kütüphane daha yok” diye konuştu.