Limon ağaçlı kütüphanede kütüphane haftası kutlandı

Gümüşhane’de 55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle kutlama programı yapıldı. Türkiye’de kapalı mekanda yetişmiş en büyük limon ağacının yer aldığı İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte ilkokul öğrencileri gösteri yaptı, en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

İl Halk Kütüphanesinde bulunan ve Gümüşhane’de çalışan bir polis memurunun tayininin çıkmasının ardından kütüphaneye saksı içinde emanet olarak bırakıldıktan sonra 1968 yılında görevliler tarafından kütüphanenin içine dikilen ve o tarihten beri sürekli büyüyen devasa limon ağacının dalları Kütüphaneler haftası nedeniyle ağaçlarla donatıldı.

“Hiçbirşey şu raflardan aldığınız kitabın keyfini vermiyor”

Kütüphane içindeki devasa limon ağacının altında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kitabın insan hayatında olmazsa olmaz bir yer edinmesi temennisinde bulunarak, “Allah’ın ilk emri ‘Oku’. İlk emri ‘Oku’ olan ‘Okudun mu?’ diye sormaz mı? Kütüphanelerimizin insanların kendini geliştirmesi noktasında çok önemli ve özgün mekanlar. Hiçbirşey şu raflardan aldığınız kitabın keyfini vermiyor” dedi.

İl Halk Kütüphaneleri halkın aydınlanması ve gelişmesiyle okumasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş müesseseler olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bizde öğrencilik dönemimizde kütüphanelere çok giderdik. Hem ders çalışır hem de oradaki kaynaklardan faydalanırdık. Üniversite eğitimim döneminde hemen okuldan çıkınca Beyazıt Camii’nin yan tarafında sahaflar çarşısı vardı. Kitabın kokusunu, insana verdiği huzuru orada hissediyorsunuz” diye konuştu.