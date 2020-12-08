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Limon bahçesinde kumar oynarken yakalandılar

08.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
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Limon bahçesinde kumar oynarken yakalandılar

Mersin’in Silifke ilçesinde limon bahçesindeki kulübede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 20 bin 200 lira para cezası uygulandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi’ndeki bir limon bahçesi içerisinde bulunan kulübede para karşılığı kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Mersin’in Silifke ilçesinde limon bahçesindeki kulübede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 20 bin 200 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi’ndeki bir limon bahçesi içerisinde bulunan kulübede para karşılığı kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, para karşılığı kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara, Kabahatler Kanunu ve Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket etmekten dolayı toplam 20 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahçe ve kulübe sahibi şahıs hakkında ’Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kumar oynanan kulübede yapılan aramada ise 70 TL kumar oyununda kullanılan nakit para, 1 adet yazboz kağıdı, 4 adet ıstaka ve 104 adet okey taşı ele geçirildi.

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