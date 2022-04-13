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Limon kabuklarındaki mucize: Çözümü bir tutam limon kabuğunda

13.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limon, en faydalı besinlerden biridir. C vitamini kaynağı olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirir soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Salatalarımıza, çorbalarımıza eklediğimiz bu harika besinle aynı zamanda da limonata yapabilmekteyiz. Çayımıza da lezzet katan limonla ilgili bilinmeyen ne çok şey var. Genellikle çöpe atılan limon kabuklarının öyle bir faydası var ki...

Limon kabuklarındaki mucize: Çözümü bir tutam limon kabuğunda

C vitamini açısından zengin olan limon tam bir grip düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendiren limon aynı zamanda da sindirim sistemine de iyi gelmektedir.

Hatta sabah içilen 1 bardak limonlu suyun bağırsakları temizlediği ve vücuttan ödem attığı söylenir.

Peki böylesine faydaları olan limonun kabuğu ne işe yarar? Limon kabuğuyla ne yapılabilir?

LİMON KABUĞUYLA DİŞLERİ BEYAZLATIN

Evet şaşırtıcı ama gerçek bir tutam limon kabuğuyla dişlerinizi beyazlatabilmek mümkündür. Üstelik deneyenler gerçekten işe yaradığını da söylemekteler.

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Habertürk'ün haberine göre; Limon kabuğuyla diş beyazlatmanın tekniği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İşte kısa sürede limon kabuğuyla diş beyazlatmanın püf noktaları.

LİMON KABUĞU İLE DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Limon içerdiği asitlerden dolayı birçok hastalıkta şifa kaynağıdır. Kabukları da diş beyazlatmada gözle görülür farklar yaratır. Limonu rendenin ince tarafıyla rendeledikten sonra, suyunu sıkın ve bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi çok sık yapmak dişlere ve diş etlerine zarar vereceği için haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.


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