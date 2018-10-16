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Limon sıkacağı tanıtarak insanları hipnoz eden işportacı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki işportacı adam, limon sıkacağını pazarlama yöntemiyle insanları adeta hipnotize etti.

1 liralık limon sıkacağı satmak için eşsiz bir pazarlama yöntemi sunan işportacı adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
limon sıkacağı sosyal medya

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