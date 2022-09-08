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Limon suyunun faydalı olduğu düşünülüyor ama gerçekler farklı olabilir! Limon suyu faydalı mı?

08.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme denilince ilk akla gelen bol su içmek oluyor. Bugüne kadar kilo vermek, toksin atmak isteyen birçok kişiye limon suyu içmesi önerilmiştir. Limon suyunun sağlık için oldukça faydalı olduğu düşünülüyor. Ancak bu bilginin doğruluğu sorgulanıyor. Limon suyu gerçekten faydalı mı? İşte cevabı...

Limon suyunun faydalı olduğu düşünülüyor ama gerçekler farklı olabilir! Limon suyu faydalı mı?

Sağlık hakkında çok sayıda doğru bilinen yanlış bulunuyor. İnsanlar inandıkları bilgileri başkalarına da öneriyorlar. Ancak önerilen bilgilerin pek çoğunun kanıtlanmış bir doğruluğu bulunmuyor. Bu bilgiler arasında bulunan sabahları limonlu su içmenin de kilo vermeye yardımcı olduğu ve daha zinde bir gün sağladığı düşünülüyor. Ancak Unapologetic Eating'in yazarı diyetisyen Alissa Rumsey'e göre , "Limonlu suyun sade sudan daha fazla faydası olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok."

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Limonlu su içmenin kanıtlanmış bir bilgisi olmasa da su içmekte zorlanan birçok insan limonlu su ile daha fazla sıvı tüketebiliyor. Bunun nedeni ise insanların normal suyun tadı yerine aromatik suları tercih etmeleri. Böbrek sağlığınız için mutlaka bol su içmeniz gerekiyor. Eğer ki su içmekte zorluk yaşıyorsanız limonlu su içmenin faydası dokunabilir. Sade suyu sevmeyenler suyun tadına lezzet katacak çay poşetleri, salatalık, meyve veya maden suyu kullanabilir.

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