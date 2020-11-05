YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Limon tartışmasında kan aktı

Limon tartışmasında kan aktı

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesinde pazar yerinde ucuz limon satma tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Kapalı Büyükpazar yerinde meydana geldi.

Samsun’un Bafra İlçesinde pazar yerinde ucuz limon satma tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Kapalı Büyükpazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar yerinde esnaflık yapan C.K., kendinden ucuz limon satan M.G’nin tezgahına giderek "Niçin ucuz limon satıyorsun’" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.K. kuru sıkı tabanca ile M.G’ye ateş etti. Daha sonra silahın kazasıyla kafasına vurarak yaraladı. Pazar yerinde ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada kafasından yaralanan M.G. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Samsun Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:04
Öğle
12:23
İkindi
15:07
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül
Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çiftçilere Fındık Budama Uyarısı
Çiftçilere Fındık Budama Uyarısı
Samsun'un Yöneticileri, Bakan Kılıç Ile Ankara'da Bir Araya Gelecek
Samsun'un Yöneticileri, Bakan Kılıç Ile Ankara'da Bir Araya Gelecek
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.