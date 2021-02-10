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Limon toplarken balkondan düşüp ağır yaralandı

10.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Adana’da evinin balkonunda bahçedeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip düşen adam ağır yaralandı.

Adana’da evinin balkonunda bahçedeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip düşen adam ağır yaralandı. Kalbi duran yaşlı adam, kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 66025. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza E. (67), 2. kattaki evinin balkonunda ağaçtan limon toplarken dengesini kaybedip aşağı düştü. Eşi ve kızı yaşlı adamın düştüğünü görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan yaşlı adamı kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Olayın şokunda olan yaşlı adamın eşinin ise oturduğu yerden çaresizce ambulansa baktığı görüldü.

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