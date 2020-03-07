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  4. Limon tuzu yerine böcek ilacı kattı! Salatayı yiyen fenalaştı

Limon tuzu yerine böcek ilacı kattı! Salatayı yiyen fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 23:19 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken, zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokak’ta bulunan bir binada yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı. Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları daha sonra akşam yemeği hazırladı.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA FENALAŞTILAR

Akşam yemeğini yiyen 9 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

LİMON TUZU YERİNE BÖCEK İLACI KATTI İDDİASI

Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)

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