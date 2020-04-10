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Limon ve portkal kabuklarını atmayın! Hem temizlikte hem de cilt bakımında...

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Zihin metaforları kullanır. C vitamini denilince akla ilk gelenin limon ya da portakal olmasındaki sebep budur. Bu mucizevi ikili akıldan çıkmadığı kadar mutfaklardan da çıkmaz. İçini dolduran bol lifli suyu vitamin kaynağı olduğu gibi kabuğu da fazlasıyla kıymetlidir. Limon ve portakal kabuklarının salatadan yemeğe cilt bakımından süslemeye uzanan geniş kullanım alanlarını hayatınıza eklemek ister misiniz?

Limon ve portkal kabuklarını atmayın! Hem temizlikte hem de cilt bakımında...

Hem lezzetli hem vitaminli meyveler arasında C vitamini deposu özelliğini elinden bırakmayan kaç meyve sayabilirsiniz? Pek çok… İlk sırada hangisi gelir dersem açık ara portakal ve limon çıkacaktır karşınıza. Vücudumuzun günlük C vitamini deposunu sadece biri bile doldurabilir. Aslında limona meyve muamelesi pek yapılmaz, genellikle sebze listelerine eklenir. Çünkü neredeyse bütün yemeklerde bir şekilde rol alır. Beden sağlığına faydası büyüktür, sağlam bir hücre onarıcı, sindirime yardımcıdır. Kabuğunda bolca bulunan flavonoidler cildin aydınlık ve sağlıklı olmasını sağlarken paslanmasını engeller. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Ayrıca kabuğunda bulunan D-Limonen maddesinin enfeksiyonları engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Sağlığın ve lezzetin bir parçası, dekorasyonun tamamlayıcısı iken bu meyvelerin kabuğundan nasıl ve hangi yöntemlerle yararlanılır, biliyor musunuz?

KABUKLARI RENDELEYİN

Limon ve portakal kabuğu rendelenerek kullanıldığı zaman içindeki yağ ve asitler açığa çıkar. Daha güçlü aroma verir. Kabuğunu kullanacağınız her tarımsal üründe iyi tarımla üretilenleri tercih etmelisiniz. Kabuğu mumla kaplanmamış olmalı. Tazeyken kek ve kurabiyelerin hamuruna, salatalara, çorbalara, et ve balık üzerine, özellikle pişirmeden önce rendeleyerek serpebilirsiniz.

Kalın kabuklu limon ya da portakal bulduğunuzda bir iki tane buzluğunuza atarsanız her an elinizin altında olacaktır. Yaz sıcağında limonata yaparken de idealdir.

Elleriniz çok kuruyorsa rendelenmiş ya da ince doğranmış limon ve portakal kabuklarını zeytinyağı içinde bekleterek ellerinize sürebilirsiniz.

KURUTMAK İYİ FİKİR

Kabukları fırında düşük ısıda ya da tel bir ızgara üzerinde oda ısısında istediğiniz şekilde dilimleyerek kurutabilirsiniz. Kurutulmuş limon ve portakal kabuklarını tatlı yapımında, çorbada, salatada, yemeklerde kullanabileceğiniz gibi dinlendirici etkisiyle çay yapımında ve hatta ev dekorasyonunda değerlendirebilirsiniz. Sarı ve turuncu renkler motivasyonu ve enerjiyi artırır. Ortamın havasına rengiyle kokusuyla sağlık kadar.

TEMİZLİKLE DOĞALLIK BULUŞUNCA...

Eğer limon ve portakal kabuklarından sirke yaparsanız ev temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bulaşık makinesine parlatıcı, çamaşırlarınıza yumuşatıcı yerine geçecektir. Temiz bir cam kavanoza kabukları koyup sadece su ya da biraz toz şeker ilavesiyle sirkenizi kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Portakal ve limon kabukları paslanmaz yüzeyleri parlatmak için başrol olur. Üstelik siz sadece eviye parlattığınızı düşünüyorken elleriniz de bakım halindedir.

Portakal ve limon 365 gün hayatımızda olduğu için minnettar olacağımız meyvelerdir. Kabuklarını atmadan önce bir kere daha düşünmekte fayda var!

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