Limon ve portkal kabuklarını atmayın! Hem temizlikte hem de cilt bakımında...

Hem lezzetli hem vitaminli meyveler arasında C vitamini deposu özelliğini elinden bırakmayan kaç meyve sayabilirsiniz? Pek çok… İlk sırada hangisi gelir dersem açık ara portakal ve limon çıkacaktır karşınıza. Vücudumuzun günlük C vitamini deposunu sadece biri bile doldurabilir. Aslında limona meyve muamelesi pek yapılmaz, genellikle sebze listelerine eklenir. Çünkü neredeyse bütün yemeklerde bir şekilde rol alır. Beden sağlığına faydası büyüktür, sağlam bir hücre onarıcı, sindirime yardımcıdır. Kabuğunda bolca bulunan flavonoidler cildin aydınlık ve sağlıklı olmasını sağlarken paslanmasını engeller. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Ayrıca kabuğunda bulunan D-Limonen maddesinin enfeksiyonları engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Sağlığın ve lezzetin bir parçası, dekorasyonun tamamlayıcısı iken bu meyvelerin kabuğundan nasıl ve hangi yöntemlerle yararlanılır, biliyor musunuz?

KABUKLARI RENDELEYİN

Limon ve portakal kabuğu rendelenerek kullanıldığı zaman içindeki yağ ve asitler açığa çıkar. Daha güçlü aroma verir. Kabuğunu kullanacağınız her tarımsal üründe iyi tarımla üretilenleri tercih etmelisiniz. Kabuğu mumla kaplanmamış olmalı. Tazeyken kek ve kurabiyelerin hamuruna, salatalara, çorbalara, et ve balık üzerine, özellikle pişirmeden önce rendeleyerek serpebilirsiniz.