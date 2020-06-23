Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler

Diyetisyen Rabia Arslan’a göre; sabahları içilen ılık ya da sıcak limonlu su midede uzun süre kalarak mideyi uzun süre tok tutar. Bu da daha az yemek yenmesini sağlar. Rabia Arslan'ın bu söylemine göre sabah aç karnına içilen limonlu su, kilo kaybı üzerinde etkilidir. Bu duruma etki eden en önemli faktör ılık ya da sıcak suyun midede uzun süre kalarak mideyi tok hissettirmesidir. Bu açıdan bakıldığında limonlu sıcak su zayıflatır mı sorusunun, limonlu suyun tokluk hissi sağlayarak dolaylı bir şekilde zayıflamaya katkıda bulunduğu şeklinde cevaplanması mümkündür.

Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, diğer enzim ve asitlerle etkileşime girerek **sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren bir meyve olan limon, son dönemde özellikle kilo verme sürecine olan katkılarıyla ön plana çıkıyor. Pek çok diyetisyen tek başına limonlu su içmenin zayıflamaya doğrudan katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olsa da tokluk hissi vermesi, sindirim sistemini düzenlemesi, ödem atımına yardımcı olması ile dolaylı olarak zayıflamaya katkı sağladığı söylenebilir.

3. Enerjik hissettirir

Limon kokusu sinir sistemini sakinleştirir. Sinir sisteminin sakinleşmesiyle birlikte daha zinde ve enerjik hissedilir.

Güne limonlu su ile başlamanın faydalarından biri de öğleye doğru hissedilen rehavet hissinin önüne geçmektir. Kafeinin de bu şekilde bir etki gösterdiği düşünülürse, limonlu su içerek kahveye ihtiyaç duymadan daha iyi hissetmek mümkün.

4. Ödem atımına yardımcı olur

Özellikle kış aylarında ve regl döneminde vücut çok fazla su tutarak ödem oluşturur. Diyetisten Özlem Sert Aydın’a göre, limon suyu ödem atımını sağlar. Sindirimi hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

5. Konsantrasyonu artırır

Limon suyundaki potasyum, beyne ve sinir hücrelerine olumlu yönde etki ederek konsantrasyonu artırır ve hafızayı güçlendirir.

6. Cilt sağlığını destekler

Limon suyu, güçlü bir antioksidan olması dolayısıyla cilt sağlığına katkıda bulunur. Cilt lekelerini ortadan kaldırırken kırışıklık oluşumunu da geciktirir.

Limonun yüz bölgesinde cilt ile teması nasıl bir etki yaratır? Detaylı bilgi için: Yüze Limon Sürmek Nasıl Bir Etki Yaratır? Faydaları Nelerdir?

7. Karaciğer dostudur

Limon suyu içmek karaciğerin üst seviyede çalışmasına yardımcı olur. Enzim fonksiyonlarını artırır.