Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren bir meyve olan limon, son dönemde özellikle kilo verme sürecine olan katkılarıyla ön plana çıkıyor. Pek çok diyetisyen tek başına limonlu su içmenin zayıflamaya doğrudan katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olsa da tokluk hissi vermesi, sindirim sistemini düzenlemesi, ödem atımına yardımcı olması ile dolaylı olarak zayıflamaya katkı sağladığı söylenebilir.
Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, diğer enzim ve asitlerle etkileşime girerek **sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
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Diyetisyen Rabia Arslan’a göre; sabahları içilen ılık ya da sıcak limonlu su midede uzun süre kalarak mideyi uzun süre tok tutar. Bu da daha az yemek yenmesini sağlar. Rabia Arslan'ın bu söylemine göre sabah aç karnına içilen limonlu su, kilo kaybı üzerinde etkilidir. Bu duruma etki eden en önemli faktör ılık ya da sıcak suyun midede uzun süre kalarak mideyi tok hissettirmesidir. Bu açıdan bakıldığında limonlu sıcak su zayıflatır mı sorusunun, limonlu suyun tokluk hissi sağlayarak dolaylı bir şekilde zayıflamaya katkıda bulunduğu şeklinde cevaplanması mümkündür.
Limon kokusu sinir sistemini sakinleştirir. Sinir sisteminin sakinleşmesiyle birlikte daha zinde ve enerjik hissedilir.
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarından biri de öğleye doğru hissedilen rehavet hissinin önüne geçmektir. Kafeinin de bu şekilde bir etki gösterdiği düşünülürse, limonlu su içerek kahveye ihtiyaç duymadan daha iyi hissetmek mümkün.
Özellikle kış aylarında ve regl döneminde vücut çok fazla su tutarak ödem oluşturur. Diyetisten Özlem Sert Aydın’a göre, limon suyu ödem atımını sağlar. Sindirimi hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
Limon suyundaki potasyum, beyne ve sinir hücrelerine olumlu yönde etki ederek konsantrasyonu artırır ve hafızayı güçlendirir.
Limon suyu, güçlü bir antioksidan olması dolayısıyla cilt sağlığına katkıda bulunur. Cilt lekelerini ortadan kaldırırken kırışıklık oluşumunu da geciktirir.
Limonun yüz bölgesinde cilt ile teması nasıl bir etki yaratır? Detaylı bilgi için: Yüze Limon Sürmek Nasıl Bir Etki Yaratır? Faydaları Nelerdir?
Limon suyu içmek karaciğerin üst seviyede çalışmasına yardımcı olur. Enzim fonksiyonlarını artırır.
Limonun içerisinde bol miktarda bulunan C vitamini, soğuk algınlığının önüne geçer. Gece yatarken limonlu su içmek bağışıklık sistemini destekleyerek çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.
Limon, alkalin besinler arasında yer alır. Kendisi asidik olan limon, vücuda girdiği andan itibaren alkalin olur. Ayrıca, içinde bulunan sitrik asit, vücutta kolayca sindirilir. Düzenli limonlu su içmek, ürik asit oluşumunu engeller.
Limon, bol miktarda C vitamini içerir. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, yeterli miktarda C vitamini alan katılımcıların egzersiz sırasında yağ yakımının daha fazla olduğu belirtilmiştir.
Limonlu su zayıflatır mı sorusunu Diyetisyen İrem Yeten, limonun yağ yakıcı bir özelliğinin olmadığını söyleyerek cevaplamaya başlıyor. Ancak limondaki C vitamininin yağı metabolize ettiğine dair bilimsel araştırmaların olduğunu belirten İrem Yeten, limonun kalori açısından düşük olduğunu, salatalara ve yemeklere lezzet katması için kontrollü biçimde ilave edilebileceğini de ekliyor.
Diyetisten Taylan Kümeli ise limonlu suyun tokluk hissi verdiğini belirtiyor. Taylan Kümeli'ye göre; yemeklerden önce limonlu su içmek yoğun açlık hissini azaltarak, porsiyonların küçülmesini sağlar.
Öte yandan gün içinde limonlu su içmek, şeker seviyesini de dengeleyerek zayıflamaya katkıda bulunur.
Güzellik ve bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın limon kürü sayesinde metabolizmanın hızlandırılması mümkün.
Bu limon kürü yağları yakıcı ve iştah kesici özelliğe sahiptir.
Bu kür, birçok hastalığa karşı şifa niteliğindedir. Damar tıkanıklığı ve kireçlenmeyi engelleyen bu kür özellikle alkol ve sigara kullanıcılarına önerilir. Ancak tansiyon ve şeker hastalığı bulunanların mutlaka öncesinde doktorlarına danışmaları gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçların ortaya çıkması olasıdır.
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