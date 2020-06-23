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Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler

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SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren bir meyve olan limon, son dönemde özellikle kilo verme sürecine olan katkılarıyla ön plana çıkıyor.

Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren bir meyve olan limon, son dönemde özellikle kilo verme sürecine olan katkılarıyla ön plana çıkıyor. Pek çok diyetisyen tek başına limonlu su içmenin zayıflamaya doğrudan katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olsa da tokluk hissi vermesi, sindirim sistemini düzenlemesi, ödem atımına yardımcı olması ile dolaylı olarak zayıflamaya katkı sağladığı söylenebilir.

Limonlu Suyun Faydaları Nelerdir?

limon suyu

1. Sindirim sistemini düzenler

Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, diğer enzim ve asitlerle etkileşime girerek **sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.

**

2. Tokluk hissi verir

Diyetisyen Rabia Arslan’a göre; sabahları içilen ılık ya da sıcak limonlu su midede uzun süre kalarak mideyi uzun süre tok tutar. Bu da daha az yemek yenmesini sağlar. Rabia Arslan'ın bu söylemine göre sabah aç karnına içilen limonlu su, kilo kaybı üzerinde etkilidir. Bu duruma etki eden en önemli faktör ılık ya da sıcak suyun midede uzun süre kalarak mideyi tok hissettirmesidir. Bu açıdan bakıldığında limonlu sıcak su zayıflatır mı sorusunun, limonlu suyun tokluk hissi sağlayarak dolaylı bir şekilde zayıflamaya katkıda bulunduğu şeklinde cevaplanması mümkündür.

3. Enerjik hissettirir

Limon kokusu sinir sistemini sakinleştirir. Sinir sisteminin sakinleşmesiyle birlikte daha zinde ve enerjik hissedilir.

Güne limonlu su ile başlamanın faydalarından biri de öğleye doğru hissedilen rehavet hissinin önüne geçmektir. Kafeinin de bu şekilde bir etki gösterdiği düşünülürse, limonlu su içerek kahveye ihtiyaç duymadan daha iyi hissetmek mümkün.

4. Ödem atımına yardımcı olur

Özellikle kış aylarında ve regl döneminde vücut çok fazla su tutarak ödem oluşturur. Diyetisten Özlem Sert Aydın’a göre, limon suyu ödem atımını sağlar. Sindirimi hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

5. Konsantrasyonu artırır

Limon suyundaki potasyum, beyne ve sinir hücrelerine olumlu yönde etki ederek konsantrasyonu artırır ve hafızayı güçlendirir.

6. Cilt sağlığını destekler

Limon suyu, güçlü bir antioksidan olması dolayısıyla cilt sağlığına katkıda bulunur. Cilt lekelerini ortadan kaldırırken kırışıklık oluşumunu da geciktirir.

Limonun yüz bölgesinde cilt ile teması nasıl bir etki yaratır? Detaylı bilgi için: Yüze Limon Sürmek Nasıl Bir Etki Yaratır? Faydaları Nelerdir?

7. Karaciğer dostudur

Limon suyu içmek karaciğerin üst seviyede çalışmasına yardımcı olur. Enzim fonksiyonlarını artırır.

8. Soğuk Algınlığını Engeller

Limonun içerisinde bol miktarda bulunan C vitamini, soğuk algınlığının önüne geçer. Gece yatarken limonlu su içmek bağışıklık sistemini destekleyerek çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.

9. PH Seviyesini Dengeler

Limon, alkalin besinler arasında yer alır. Kendisi asidik olan limon, vücuda girdiği andan itibaren alkalin olur. Ayrıca, içinde bulunan sitrik asit, vücutta kolayca sindirilir. Düzenli limonlu su içmek, ürik asit oluşumunu engeller.

Limonlu Su Zayıflatır mı?

Limon, bol miktarda C vitamini içerir. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, yeterli miktarda C vitamini alan katılımcıların egzersiz sırasında yağ yakımının daha fazla olduğu belirtilmiştir.

Limonlu su zayıflatır mı sorusunu Diyetisyen İrem Yeten, limonun yağ yakıcı bir özelliğinin olmadığını söyleyerek cevaplamaya başlıyor. Ancak limondaki C vitamininin yağı metabolize ettiğine dair bilimsel araştırmaların olduğunu belirten İrem Yeten, limonun kalori açısından düşük olduğunu, salatalara ve yemeklere lezzet katması için kontrollü biçimde ilave edilebileceğini de ekliyor.

Diyetisten Taylan Kümeli ise limonlu suyun tokluk hissi verdiğini belirtiyor. Taylan Kümeli'ye göre; yemeklerden önce limonlu su içmek yoğun açlık hissini azaltarak, porsiyonların küçülmesini sağlar.

Öte yandan gün içinde limonlu su içmek, şeker seviyesini de dengeleyerek zayıflamaya katkıda bulunur.

Limonlu Su Diyeti

  • Uyanır uyanmaz: 1 bardak ılık suyun içerisine sıkılmış yarım limon
  • Sabah: 1 dilim buğday ekmeği, 1 tane haşlanmış yumurta, yeşillik, 4 ya da 5 tane zeytin
  • Ara öğün: 1 su bardağı limonata (şekersiz)
  • Öğle: 1 kase yağsız yoğurt, 5-7 tane ceviz ya da fındık
  • Ara öğün: 1 bardak içine limon sıkılmış ılık su
  • Akşam: 1 porsiyon kırmızı et, tavuk ya da balık eti ve zeytinyağlı salata
  • Yatmadan 1 saat önce: 1 bardak limonlu ılık su

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Limonun gereğinden fazla tüketilmesi vücutta alerjik etkiye neden olabilir. Bu nedenle belirtilen ölçülerin dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir.
  • Tansiyon ya da şeker hastalığı olanların bu diyet programını uygulamadan önce mutlaka doktorlarının görüşüne başvurmaları gerekir.
  • Diyet boyunca her gün en az iki saat yürüyüş yapılmalı ve bol bol su tüketilmelidir.
  • Bu diyet yalnızca beş günlüktür. Bu sürenin üzerinden uygulanması uygun değildir.

Suna Dumankaya’nın Limon Kürü Tarifi

Güzellik ve bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın limon kürü sayesinde metabolizmanın hızlandırılması mümkün.

  • 1 adet ananası soyun ve dilimleyin.
  • Ananas dilimi, bir tutam nane, bir çorba kaşığı ceviz yağı, bir çorba kaşığı badem yağı ve bir adet kabuğu soyulmuş limonu blender ya da robottan geçirin.
  • Bu karışımı sabahları ve akşamları tok karnına için. Tadı kötü gelirse bal ile tatlandırabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'nun Limon Kürü Tarifi

Bu limon kürü yağları yakıcı ve iştah kesici özelliğe sahiptir.

  • 15-16 sap maydanozu saplarıyla birlikte blendera koyun.
  • Üzerine limon suyu ve su ekleyin.
  • Suyun klorsuz olmasına dikkat edin.
  • Hepsini blenderdan geçirin.
  • Elde ettiğiniz yeşil sıvıyı sabahları aç karnına, kahvaltıdan 10-15 dakika önce için.
  • Bu karışımı, 15 günün sonunda 3-4 gün ara vererek tekrar hazırlayıp tüketebilirsiniz. 5-6 ayın sonunda durumunuza bakarak aynı kürü tekrar edebilirsiniz.

Limonlu Sarımsak Kürü

Bu kür, birçok hastalığa karşı şifa niteliğindedir. Damar tıkanıklığı ve kireçlenmeyi engelleyen bu kür özellikle alkol ve sigara kullanıcılarına önerilir. Ancak tansiyon ve şeker hastalığı bulunanların mutlaka öncesinde doktorlarına danışmaları gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçların ortaya çıkması olasıdır.

  • 2 adet limonu iyice soyarak suyunu sıkın.
  • 2 litrelik şişeye doldurun.
  • 40 diş sarımsağı soyun.
  • Yıkamadan ezerek şişeye ekleyin. Şişenin kapağını sıkıca kapatın.
  • 25 gün boyunca her gün birkaç kez çalkalayın. Ancak bu süre zarfında kesinlikle şişenin kapağını hiç açmayın.
  • 25 günün sonunda sarımsaklar şişede erimiş hale gelir.
  • Bu sürenin sonunda karışımı her sabah aç karnına yarım çay bardağı için. Her sabah aynı saatte içmeye özen gösterin. Kesinlikle içine herhangi bir tatlandırıcı ilave etmeyin.

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