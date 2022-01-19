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Limonlu suyu herkes biliyor! Peki, limonlu suya patlıcan eklerseniz... İşte yeni rutininiz

19.01.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kilo vermek isteyenlerin veya formunu korumak isteyenlerin her sabah içtiği limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Limonlu su rutininizi rafa kaldırmanın zamanı geldi. Artık limonlu suya patlıcan ekleyip öyle içeceksiniz. Her sabah içince vücudunuza faydaları inanılmaz.

Limonlu suyu herkes biliyor! Peki, limonlu suya patlıcan eklerseniz... İşte yeni rutininiz

Limonlu su efsanesini yapmayan kalmamıştır. Her mutfakta hatta her masada bulunan limonlu su güçlü bir C vitamini deposu olmasıyla birlikte hem sağlığa hem de zayıflamaya fayda sağlayan limon ve limon suyu, cilt için bulunmaz bir nimet.

Bağışıklık sistemini güçlendiren limon ve limon suyu, ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda limon suyu içmek tüm vücudu alkalileştiriyor ve vücudun pH seviyesini dengeliyor.

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Cildi tek başına temizleyen ayrıca lekelerden arındıran limon ve limon suyu, kırışıklıkları azaltarak zamanla yok ediyor.

Limondaki potasyum ise kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur. Soğuk kış havalarında da nezleye karşı koruyucu bir güç haline geliyor.

ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR

Öksürüğü kesen limon ve limon suyu, göğüs enfeksiyonlarından kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu faydalar ve daha sayamadığımız birçok faydaya sahip olan limon suyuna patlıcan atmayı denediniz mi?

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Limon suyuna patlıcan atar ve bu karışımı sabahları içerseniz, faydaları karşısında şoke olabilirsiniz. Peki, patlıcanı limon suyunun faydaları nedir, ne işe yarar?

PATLICANLI LİMON SUYUNUN FAYDALARI

Limon ve patlıcanı beraber içerseniz kalp hastalıklarını önlemeye başlarsınız. Ayrıca bu ikili, kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya büyük katkı sağlar.

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Eklem iltihaplanmasını önlemek için limonlu patlıcan suyu oldukça etkili bir doğal yöntemdir. Karışım toksinleri idrar yolu ile atarak aynı zamanda böbrek ve mesaneyi de temizler. Sinir hücrelerini yatıştırmaya da fayda sağlayan limonlu patlıcan suyu, ruhsal rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

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Bu karışım kişinin yaşam kalitesini artırır ve daha dinç olunmasını sağlar. Ayrıca limonlu patlıcan suyu, ruhsal rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

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Limonlu patlıcan suyunun en etkili faydası ise vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu sayede kilolara veda edebilirsiniz.

LİMONLU PATLICAN SUYU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 2 orta boy patlıcan
  • Bir buçuk bardak sıkılmış taze limon
  • Bir litre su

Patlıcanları yıkayıp doğrayın ardından bir tencereye koyup, üzerine bir litre suyu boşaltın.

Suyun koyulaşmaya başlamasından sonra ocaktan alıp, limon suyuna ekleyin. İyice çalkalayın ve sabah aç karnına bir bardak için.

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