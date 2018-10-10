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Limpoa'daki afetzedelere ilk insani yardım Türkiye Diyanet Vakfından

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 05:38 | Son Güncelleme

Vakfın Yurt Dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak: - "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında Limpoa bölgesine ilk insani yardımı Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ulaştırdı"

CAKARTA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'daki deprem bölgesinde daha önce insani yardım yapılmayan Limpoa halkına gıda ve temizlik maddesi desteği sağladı.

TDV Yurt Dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yardımın ulaşmadığı Limpoa bölgesinde bin 40 aileye bir ay boyunca yetecek gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Başlangıçta yapılan yardımların pirinç, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri olduğunu aktaran Uçak, afetten etkilenenlere deterjan, sabun, bebek bezi ve diş fırçası gibi hijyen paketi de dağıttıklarını dile getirdi.

Depremin dördüncü gününde TDV'nin yurt dışı insani yardım uzmanlarından Selahattin Karabostan ile bölgeye ulaştıklarını belirten Uçak, ihtiyaç analiz çalışmaları sonrası hemen faaliyete geçtiklerini kaydetti.

Deprem bölgesinde özellikle kırsal alanlarda temel insani ihtiyaçlar konusunda zorluk yaşandığını anlatan Uçak, yardım çalışmalarının afet bölgesinde geniş bir alanda devam ettiği bilgisini verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül Cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunamiler vurmuştu.

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deprem Endonezya ilk insani yardım limpoa türkiye diyanet vakfı

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