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Limuzine benzettiği araca izin çıkmadı, düğün salonuna çekiciyle gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Muhammet Emen, 1978 model otomobili ikiye böldürüp, demir profille uzatarak, limuzine benzetmek istedi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Muhammet Emen, 1978 model otomobili ikiye böldürüp, demir profille uzatarak, limuzine benzetmek istedi. Polis ekipleri, aracın bu haliyle kullanılmasına izin vermeyince düğünü olan Eylem- Muhammet Emen çifti, salona çekici üzerinde gitti.

Muhammet Emen, düğün günü kullanılmak üzere, 3 bin 500 liraya satın aldığı 1978 model otomobili ikiye böldürüp, demir profille uzatarak, limuzine benzetmeye çalıştı. Aracı süsletmek için düğün öncesi çiçekçiye götüren Muhammet Emen, polis ekiplerinin uyarısıyla karşılaştı. Aracın bu haliyle kullanılmasına izin verilmeyince Emen, çekici istedi. Aracı çekiciye yükleten Emen, süsleme işleminin ardından gelini almaya gitti. Araca binen Eylem- Muhammet Emen çifti, düğün salonuna da çekici üzerinde gitti.

Hayalindeki limuzini düğünü için oluşturmaya çalıştığını dile getiren Muhammet Emen, "Baktık limuzinin kirası çok yüksek, 'Biz neden yapmayalım?' diye karar verdik. Limuzinimizi kendimiz yaptık. Aracımızın trafikte gitmesine izin verilmedi" diye konuştu.

Eylem Emen ise "Çok güzel olmuş. Benim haberim yoktu ve çok güzel bir sürpriz oldu. Değişik bir anı oldu bizim için" dedi.

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