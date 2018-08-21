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Limyra Antik Kent kazıları başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde 2 ay sürecek 2018 arkeolojik kazıları başladı.

Limyra Antik Kent kazıları başladı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde 2 ay sürecek 2018 arkeolojik kazıları başladı.
Saklısu Mahallesi Zengeder mevkisindeki Limyra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarının bu yılki bölümü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden arkeolog Umut Alagöz'ün kontrolünde gerçekleştirilecek kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Farklı ülkelerden araştırmacı ve öğrencilerin katılımıyla yapılacak çalışmalar 2 ay sürecek.
Kazı programı hakkında bilgi veren Dr. Martin Seyer, 50 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını vurguladı. İki yıldır çalışma yaptıkları alanda Helenistik ve Roma dönemine ait buluntular elde ettiklerini kaydeden Dr. Seyer, "Yaklaşık 1 ay sondaj çalışması devam edecek. Sonra biraz daha ileriye gitmek istiyoruz. Birkaç yıl önce Helenistik sur duvarı bulmuştuk. Orada bir şehir kapısı olabileceğini düşünüyoruz. Jeolojik ve kazı çalışmalarının dışında restorasyona da devam edeceğiz" dedi.
Prof. Dr. Zeynep Kuban da şu an kazı yapılan bölgede 2016 yılında çalışma yapıldığını ve kapatıldığı kaydetti. Bir yıl aradan sonra yeniden kazıya başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Zeynep Kuban, "Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Helenistik ve Roma dönemini anlayabilmek için kentsel araştırmayı temel alıyoruz. Ana caddede surun yer aldığı bir örgünün, Helenistik kapının ortaya çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Diğer yandan, Limyra Antik Kenti'nde çıkan doğal su kaynakları ise oldukça ilgi çekiyor. Yakın çevrede yaşayan çocuklar tarihi kent içindeki kaynakta yüzerek serinliyor.

FOTOĞRAFLI

Limyra Antik Kent kazıları başladıLimyra Antik Kent kazıları başladıLimyra Antik Kent kazıları başladıLimyra Antik Kent kazıları başladı

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