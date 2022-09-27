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  4. Lina Nazlı'yı öldürüp derin dondurucuya atmışlardı! Babaanneden korkunç ifadeler: Yavrumun her yeri yanmış, boynunu kırmışlar

Lina Nazlı'yı öldürüp derin dondurucuya atmışlardı! Babaanneden korkunç ifadeler: Yavrumun her yeri yanmış, boynunu kırmışlar

27.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen olayda ortaokul arkadaşının kendisini para karşılığı erkeklere sattığını söyleyen Melissa İlhan eve 5 bin TL'den az getirdiği takdirde kendisinin çocuklarıyla tehdit edildiğini söylemiş, 2 çocuğundan birinin bakıcıda olduğu, diğerinin ise öldürülüp derin dondurucuya konulduğu ortaya çıkmıştı. Babaanne torununun işkence edilerek öldürüldüğünü söyleyerek, "Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. Aç ölmüş'' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te yaşayan Melisa İlhan, 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katıldı. İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

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DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi. Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekibinin kontrolünde cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

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ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLDİLER

Lina Nazlı Erbay'ın darbedilip derin dondurucuya saklanması şüphesiyle Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.

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'VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜP, BOYNUNU KIRMIŞLAR'

Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darbetmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş. Annesi, Gamze, Kiraz, Mehmet hepsi bu işin içerisinde" diye konuştu.

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Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şimdi bunu yapanlar ödediğimiz vergilerle içerde beslenecek öylemi her konuda Avrupa'ya rest çeken Türkiyemiz neden daha idamı getirmiyor neden neden neden
siz insan olamazsınız şerefsizler minicik bir çocuk nasıl yapabildiniz bunu vicdansızlar sizin yaşam hakkınız yok derhal infaz edilmeniz lazım
İdam gelmediği sürece bu vicdansızların sonu gelmez.

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