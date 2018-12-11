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'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yaptığı yol konrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.

'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yaptığı yol konrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Ortayazı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik arama köpeği 'Lina' ile arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilglii E.Ç, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor'Lina' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

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