HABER

Linç edilmek istenen taciz şüphelisi 26 suçtan sabıkalı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekilerce linç edilmek istenen Yusuf T.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekilerce linç edilmek istenen Yusuf T. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, 'cinsel istismar', 'yaralama', 'tehdit' gibi 26 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp, dövmeye başladı. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi linçten kurtardı. Yusuf T. olduğu belirlenen şüphelinin, 'cinsel istismar,' 'yaralama', 'tehdit' gibi farklı suçlardan 26 ayrı sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Taciz suçlamalarını kabul etmeyen Yusuf T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Tunceli şehitleri, memleketlerine uğurlandıTunceli şehitleri, memleketlerine uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştüŞehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.