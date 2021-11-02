HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

02.11.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yıllarda yıldızı parlayan 56 yaşındaki Kanadalı eski top model Linda Evangelista, yağ aldırdıktan sonra başına gelenler yüzünden insan içine çıkamadığını söyledi. Evangelista, "Vücudumda kalıcı deformasyon oluştu" dedi.

Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

1990'lı yıllarda yıldızı parlayan 56 yaşındaki Kanadalı eski top model Linda Evangelista, yağ aldırdıktan sonra başına gelenler yüzünden insan içine çıkamadığını söyledi. Evangelista, "Vücudumda kalıcı deformasyon oluştu" dedi.

Evangelista, 900 bin takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Medyanın deyimiyle 'tanınmaz hale' geldim" dedi.

Eski top model mesajında, "Dönemimdeki diğer modeller başarılı bir kariyeri sürdürürken benim neden çalışmadığımı merak eden takipçilerime" diye hitap ederek, beş yıl önce yağ hücrelerini küçültmek niyetiyle yaptırdığı estetik ameliyatın kendisini çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Kamuoyu önüne çıkamadığını söyleyen Evangelista, sorunun çözümü için "iki kez ameliyat olduğunu ve ameliyatların sonucu açı çektiğini" ancak hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Evangelista 2008 Cannes Film Festivali'nde fotoğrafçılara poz veriyor.

Derin bir depresyona sürüklediğini kaydeden Evangelista, kendisinden tiksinmeye başladığını ve köşesine çekildiğini aktardı.

Evangelista, ilk estetik ameliyatı yapan şirkete dava açacağını da açıkladı.

Suçlanan şirket ise BBC'nin sorularına henüz yanıt vermedi.

Linda Evangelista'da ters etkilere neden olan işlem, cerrahi bir niteliğe sahip değil. Son yıllarda popülerleşen operasyonunda, vücudun bazı bölgelerindeki yağ birikintileri üzerinde soğuk işlem uygulanıyor.

Linda Evangelista, Naomi Campbell ve Christy Turlington, 1989 tarihli bir karede.

1990'lı yılların süper modelleri arasında gösterilen Evangelista, önde gelen moda dergisi Vogue için de kapak pozları vermişti.

Evangelista; Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Christy Turlington gibi modellerle birlikte George Michael'ın video klibinde de oynamıştı.

Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrası Evangelista'ya, Gwyneth Paltrow ve Karla Welch gibi yıldız isimlerden destek geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Tam 600 bin TL değerinde! İzlediği filmden etkilendi Tam 600 bin TL değerinde! İzlediği filmden etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı

Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.