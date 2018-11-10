'Linda' isimli köpeğin yıkandığı görüntüler büyük ilgi gördü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanan 'Linda' isimli köpeğin görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.
İzmir'de, esnafın 'Linda' ismini verdiği sokak köpeğinin, bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Görüntülerde, köpek, bir minibüsün yıkanması sırasında, otomatik hareket eden fırçaları bekliyor, ardından gelen fırçanın altına giriyor. Fırça, 'Linda'nın vücudunun farklı bölgelerini temizliyor. Köpeğin haftada birkaç kez aynı istasyona gelip, otomatik araç yıkama makinesine girdiği belirtildi.
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