Lindsay Lohan’dan yeni yaşa cesur karşılama

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, yeni yaşını sosyal medya hesabından çıplak poz vererek kutladı. Lohan çıplak fotoğrafına, pasta ve kurdele emojisi ekledi. Güzel oyuncu Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu.

“GÜZEL YILLAR SENİNLE OLSUN”

ABD’li yıldız oyuncu Lindsay Lohan Instagram hesabından gündem olacak bir paylaşıma imza attı. Lohan, ayna karşısına geçerek çırılçıplak poz verdi. Lohan’ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Lohan’ın bir takipçisi paylaşıma, “Uyuşturucu batağından kurtulup tekrar kendini bulmana çok sevindim.” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, “Güzel yıllar seninle birlikte olsun.” yorumunu yaptı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye gelen ve baş örtüsü takarak basının karşısına geçen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, bütün dünya basınının dikkatini çekmişti.

Elinde Kur'an-ı Kerim ile görüntülenen Lohan, bir röportajında, Kur'an-ı Kerim okumanın kendini huzurlu hissettirdiğini ifade ederek, 'Kur'an-ı Kerim benim için bir teselli, sahip olduğum güvenli bir şeydir.' demişti.



