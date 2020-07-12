Lindsey Pelas kabına sığmadı

Sosyal medyanın ortaya çıkardığı şöhretlerden biri olan ABD'li oyuncu ve model Lindsey Pelas, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında...

Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pelas, bu sefer Los Angeles'ta arkadaşlarıyla öğle yemeğine giderken görüntülendi.

Göğüslerini açıktan bırakan bir tulum giyen Pelas, bütün bakışlarını üzerine çekti.



Geçtiğimiz aylarda göğüsleri hakkında açıklama yapan Pelas, "Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler" ifadelerini kullanmıştı.



