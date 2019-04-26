MAGAZİN

Lindsey Pelas'tan göğüs itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla modelliğe adım atan kıvrımlı model Lindsey Pelas, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

Lindsey Pelas'tan göğüs itirafı!

Lindsey Pelas, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

GQ, Glamour ve Playboy'a kapak kızı olan modelin yayınladığı bu poz 350 bin kişi tarafından beğenildi.

Son dönemin Instagram şöhretlerinden Lindsey Pelas, göğüsleri hakkında açıklama yapmıştı. Pelas, "Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler" ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki model Lindsey Pelas, göğüs küçültme ameliyatı geçirmeyi düşündüğünü itiraf etmişti. Toplamda 9.8 kilogram ağırlığındaki göğüslerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Pelas, İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun’a konuştu.

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Lindsey Pelas, “Benim gibi göğüslere sahip olan birinin küçültme operasyonu yapması çılgınca. Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler, asla bunları küçültmem” ifadesini kullanarak geçmişteki açıklamasını adeta yalanladı.

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Pelas, sütyen takmakta zorlandığını söylerken, "11 yaşındayken göğüslerimin büyük olması için dua ediyordum. En büyük hayalim buydu ve bu gerçekleşti. Vücudumu değiştirmeyeceğim” dedi.

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