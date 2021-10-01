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Linet Photoshop'u abarttı! Göbek deliğini yok etti

01.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta sonu mavi tura çıkan Linet, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Fit haliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Linet Photoshop'u biraz abarttı!

Linet Photoshop'u abarttı! Göbek deliğini yok etti

Linet, yaz sezonunun yoğunluğunu yat tatiliyle attı. Yunanistan adalarını gezen 46 yaşındaki şarkıcı, startı Kos adasından verdi. Kos adasının ardından Simi, Rodos ve Minas’a geçen Linet, bol bol denize girerek stres attı.

Ekim ayında Türkiye’nin pek çok şehrinde konserler verecek olan şarkıcı, dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirtirken, "Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı" dedi.

Daha önce birçok kez photoshop haberleriyle gündeme gelen Linet'in tekne pozlarında, göbek deliğinin olmaması dikkat çekti. Ünlü şarkıcının gönderisine yorum yağdı.

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Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Linet'in birçok takipçisi, "photoshop'u abartmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte o mesajlardan bazıları:

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"Bir insanın göbek deliği olmaması mümkün mü?",
"Göbek deliği mi yok?",
"Fotoğraflarda göbek deliği arıyorum ne zamandır bulamadım ben mi göremiyorum acaba?"
"Aşırı photoshop'la göbek deliğini yok etmiş",
"Zaten güzelsiniz ne gerek var böyle şeylere ",
"O nasıl photoshop, göbek deliği kaybolmuş"
"Göbek deligi yok eden filtre!"

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Anahtar Kelimeler:
Linet
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