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Linet sahnede gözyaşlarına boğuldu

19.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesi Leyla Özgecan’ı geçen ay kaybettiği için konserlere ara veren Linet 1 ay sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Röportaj vermeyen Linet sahnede “Ben susmak istemiyorum, şarkı söylemek istiyorum. O da böyle yapmamı isterdi. Gerçekten bazı şeylerin değerini hayattayken bilmek lazım. Annemi çok özlüyorum. Bu gece bütün şarkılar Leyla Özgecan’a gelsin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Linet sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, 19 Mart akşamı yaşamını yitirmiş; şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Instagram'dan annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem..." notunu eklemişti.

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Anne acısıyla sarsılan 47 yaşındaki Linet, birkaç gün sonra aktif olarak kullandığı Instagram hesabından annesiyle çekilen yeni bir fotoğraflarını daha paylaşmıştı.

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Şarkıcı, siyah-beyaz karelerine, "Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz, anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere... Cennet kokulu annem" mesajını yazmıştı. Linet'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı yorumları yağmıştı.

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Linet
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